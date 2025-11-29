º£°æÎµÂÀÏº¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË9»þ¡Ë¤ÎÂè12ÏÃ¡Ö¾×¤¯¡×¤¬¡¢¤¢¤¹11·î30Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÊÑ¿È¤·¤¿¥Î¥¯¥¹¤¬¥¼¥Ã¥Ä¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÂè12ÏÃÍ½¹ðºã¤¨¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÁ÷¤ëÉáÄÌ¤Î¹¥ÀÄÇ¯¡Ê¼«¾Î¡Ë¤ÎËüÄÅÇü¡Êº£°æÎµÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÌ´¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¤ëÌÀÚòÌ´¤ÎÎÏ¤Ç¡¢Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤ÈÌµÅ¨¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¡£Ì´¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸½¤ì¤¿°­Ì´¡É¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë²ø