テレ東では、12月30日(火)夜11時30分より「サ道2025SP ～ぬくもりに思いを馳せ ととのう～」を放送します。 全国のサウナー(サウナ好き)にとっての“サウナの伝道漫画”であるタナカカツキ原作『マンガサ道～マンガで読むサウナ道～』(講談社モーニングKC刊)の実写化として、2019年7月期放送のシーズン1から始まったドラマ「サ道」。2021年7月期にはシーズン2、そして計6度の