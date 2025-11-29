三重県鳥羽市で、生きたままの新鮮な状態で届く「お歳暮用伊勢エビ」の出荷作業が始まりました。 【写真を見る】生きたまま新鮮な状態で届く「お歳暮用の伊勢エビ」出荷始まる「身がプリっとして刺身・みそ汁にしてもおいしい」三重・鳥羽市 「伊勢エビ」は、長寿を願う縁起物とされ、お歳暮用の贈り物としても人気です。 出荷作業は29日から始まり、地元で水揚げされた伊勢エビが水槽から取り出され、足やひげが折れないよ