高気圧に覆われるため、西日本から東日本にかけて広く晴れるでしょう。関東は南部ほど雲が多めですが、大きく天気の崩れる心配はなさそうです。北日本の日本海側では一部で雨や雪の降る所がありますが、午後は次第に晴れる地域が広がる見込みです。各地でこの時期らしい気温となります。関東や北日本はきのうより低い所が多いでしょう。関東は15℃前後、北海道や東北北部はひと桁止まりの予想です。西日本は、きのうと同じくらいで