神奈川・相模原市で29日朝、タクシーが奪われる強盗事件があり、警察は発生から1時間半後、奪われたタクシーを発見し57歳の男の身柄を確保しました。29日午前5時40分ごろ、相模原市中央区相模原の路上で「お客さんから殴られた」とタクシー運転手から110番通報がありました。警察によりますと、タクシー運転手が乗客の男から金づちのようなもので頭を殴られけがをし、そのままタクシーも奪われました。タクシー運転手は病院に搬送