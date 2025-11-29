ロッテは、チョコレート専門店品質を志向する「プレミアムガーナ」で木村拓哉さんを起用した新TVCM「劇的一粒」篇を9月30日に放映開始したところ勢いが加速している。中でも目下絶好調なのがTVCMとキービジュアルで前面に押し出している「濃厚生チョコレート＜芳醇カカオ＞」（芳醇カカオ）。CMでは木村拓哉さんが「芳醇カカオ」を口の中に入れ無言になる姿を描いて、おいしさをアピール。キービジュアルでは「芳醇カカオ」