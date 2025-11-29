皇居の乾通りで秋の一般公開が始まり、多くの人が紅葉を楽しんでいます。宮内庁の庁舎から乾門まで続く「乾通り」は、赤や黄色に色づいたモミジやイチョウ、冬の桜、江戸城の面影を伝える堀や石垣などの景色を楽しむことができる並木道です。秋の一般公開は29日に始まり、青空のもと午前11時の段階で約5270人が訪れ、皇居内を散策しています。乾通りを訪れた人たちからは「いろんな種類の木があったので、とてもきれいでした」「お