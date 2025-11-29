熊本工業高校の生徒たちが作った木製のベンチが、学校近くの公民館に贈られ、地域の人たちを喜ばせています。 【写真を見る】学校近くの公民館に木製ベンチ寄贈「くぎを使わない」「丁寧にやすりがけ」安全に配慮熊本工業高校 この木製のベンチは、熊本工業高校の建築科の生徒10人が3か月ほどかけて製作したものです。 公民館のものが古くなっていることを知り、新たに製作した4台はできるだけ釘を使わないなど安全面に配慮