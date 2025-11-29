２０２６年北中米Ｗ杯への出場が決まっているイランサッカー連盟が、米国で行われる同大会の組み合わせ抽選会（日本時間６日）をボイコットすると複数の海外メディアが報じた。英紙「サン」などによると、抽選会に参加するためにビザを申請したが４人しか発給されず、メフディ・タージ会長ら数人の申請が認められなかったという。