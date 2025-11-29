SEVENTEEN内のユニット「S．COUPS（エスクプス）×MINGYU（ミンギュ）」が、5都市でライブツアーを開催する。HYBE（ハイブ）ミュージックグループ傘下プレディスエンターテインメントは28日、26年1月23日から25日までの3日間、仁川（インチョン）インスパイアアリーナで「C×M[DOUBLE UP]LIVE PARTY」を開催すると発表した。その後、同31日から2日間、IGアリーナ（愛知・名古屋）、2月5〜6日に幕張メッセ（千葉）、13〜14日に釜山B