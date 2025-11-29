育児支援サイトを運営するベビーカレンダー（東京都渋谷区）が、2025年「10月生まれベビーの名付けトレンド」を発表しました。今回は「男の子の名前」ランキングを紹介します。【画像】意外な「名前」もランクイン？ランキングを全部見る！女の子ランキングも画像でチェック！調査は2025年10月1日から同月25日、同社のサービスを利用した「2025年10月生まれ」の子どもを対象に実施。調査人数は7221人（男の子3722人、女の