火災発生から2日後の28日に鎮火作業が終了した香港大埔区の高層マンション群「宏福苑」。炭の塊のように黒くなった建物のセメントの外壁が3日間続いた火災の惨状をそのまま表していた。建物の周囲の竹製足場（作業者移動用簡易構造物）は真っ黒に焼けて崩れ、燃え残った緑の工事用安全ネットが空中に飛び散っていた。青空の下で黒く染まった火災現場の片隅には、火災による犠牲者を追悼する白い花が置かれていた。香港当局はこの日