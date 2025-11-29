視覚に障害のある人たちに利用してもらおうと来年の点字カレンダーが県に贈られました。これはDaiichi-TVなど日本テレビ系列各社で組織する日本テレビ小鳩文化事業団が毎年制作しているものです。28日県庁で行われた贈呈式では来年の点字カレンダー800部が県健康福祉部に贈られました。カレンダーは「町並み紀行」をテーマに、各地の美麗な名所が掲載されているほか、各月の行事が点字で表記されています