プロ野球・DeNAは29日、ビシエド選手、マルセリーノ投手と2026年シーズンの選手契約を結んだことを発表しました。ビシエド選手は今季7月にDeNAに入団すると、43試合に出場し、2本塁打、6打点、打率.259の成績でした。マルセリーノ投手はドミニカ共和国出身の23歳。DeNA入団4年目の今季は5月に育成から支配下に昇格し、2試合登板。合計1イニング1/3を2失点、防御率13.50の成績でした。契約を結んだビシエド選手は「また日本に戻るこ