市長の失職に伴い来月行われる伊東市長選挙に漫画家の鈴木奈々子さんが立候補することを表明しました。鈴木奈々子さん52歳は神奈川県出身で現在、埼玉県戸田市に在住、政治団体・日本大和党の公認候補として出馬します。選挙戦ではメガソーラー建設の完全廃止、市の裁量で支給する外国人の生活保護の撤廃、図書館問題では今の図書館を直して使用しその分、観光活性化に使いたいと訴えました。（立候補を表明鈴木奈々子