全日空が実施している大規模な機体整備作業の影響で、山形県の庄内空港でも29日、庄内発着の8便が欠航となりました。この機体整備は、ヨーロッパの大手航空機メーカー「エアバス」が製造した機体に不具合が発生したことに伴い、全日空が実施しているものです。この影響で庄内空港では29日、午前7時15分羽田発の便など8便が欠航となりました。現在のところ、午後8時15分羽田発の便は運航が予定されています。