２５日、ラオスの首都ビエンチャンで開かれた、ラオス中国総商会設立２０周年記念大会。（ビエンチャン＝新華社記者／馬淮訢）【新華社ビエンチャン11月29日】ラオス中国総商会の設立20周年記念大会がこのほど、ラオスの首都ビエンチャンで開かれた。同国のサルムサイ副首相や方虹（ほう・こう）駐ラオス中国大使、商会の沈学勤（しん・がくきん）会長のほか、ラオス政府関係者や会員企業の代表、各界の来賓が一堂に会し、