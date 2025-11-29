巨人も昨年の現役ドラフトで獲得した田中瑛斗が大きく飛躍した(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext今年も現役ドラフトの開催が迫ってきた。12月9日に第4回が開催。出場機会に恵まれない選手たちの好循環、球界内の活性化を目指して行われる同制度ではこれまでも細川成也（DeNA→中日）、大竹耕太郎（ソフトバンク→阪神）、水谷瞬（ソフトバンク→日本ハム）など多くの選手が新天地で活躍しているとあって、すでに野球ファンの間でも