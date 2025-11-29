元NMB48で女優の上枝恵美加（31）が29日、インスタグラムを更新。スペイン人男性との結婚を発表した。上枝は「いつも応援してくださるファンの皆様、そして関係者の皆様へ」と題し「この度、結婚しましたことをご報告させて頂きます。お相手はスペインの方なのですが、昨年亡くなった父が闘病中の時も、家族を沢山支えてくれたとても優しい方です」と報告。「国際結婚にはなりますが、今後も今まで通り日本とスペインの2拠点で芸能