お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが28日に自身のアメブロを更新。お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と元AKB48のメンバーでタレントの西野未姫夫妻の長女の誕生日を祝ったことを報告した。この日、まさみさんは「山本さん・未姫ちゃんの娘ちゃん にこりちゃんの1歳バースデーのお祝いを一緒にさせてもらいました」と報告し、山本一家と夫・遠藤の写真を公開。長女の成長ぶりについて「前に会った時よりも上手に