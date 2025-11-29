「WESSION FESTIVAL 2025」写真：ハヤシマコ WEST.がデビューから11年というグループの音楽的キャリアの成熟ぶりを存分に見せつけた、初の主催フェス「WESSION FESTIVAL 2025」(10月12・13日開催)より、DAY1の模様が12月20日(土)、DAY2の模様が2026年1月25日(日)にＷＯＷＯＷプライムにて、計9時間を超えるボリュームで全曲放送される。WEST.の地元、大阪の万博記念公園で開催され、2日間で6万人動員という大成功を収めたフ