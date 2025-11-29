この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、えもり えも(@emofairystar1)さんの投稿です。高校や大学での学園祭というと、楽しかったなあと思い出が蘇る方もいるのではないでしょうか。さまざまな模擬店や出し物があってわくわくしますよね。えもりさんは京大祭にて、変わった出店を発見し投稿。「あると助かるかも！」と思わせられるアイデアが注目を集めました。 京大祭で【荷物預かり屋】を出店