¸½ÃÏ11·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£µÀá¤Ç¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¡¢´ú¼êÎç±û¡¢»³ÅÄ¿·¡¢°ðÂ¼È»æÆ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÅÏÊÕ¹ä¤òÍÊ¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¡££³¡Ý£±¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ËCF¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿Á°ÅÄ¤Ï43Ê¬¡¢Áê¼êGK¤ËÌÔ¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¤·¡¢´ú¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¡£83Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥Ë¥°¥ì¥ó¤¬·è¤á¤¿£³ÅÀÌÜ¤â¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤½¤ÎÆüËÜÂåÉ½