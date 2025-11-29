9月に『NEWoMan TAKANAWA』がオープンし、盛り上がりを見せる高輪ゲートウェイ駅。施設内と駅構内で買えるアイテムをチェック！? MAISON CLASSIC FACTORYのブリュレシュークリーム出来たてシューを、目の前でキャラメリゼブリュレシュークリーム 1個\780（東京都港区港南2-1高輪ゲートウェイ駅南改札外3FTEL. 03-6721-657711:00〜20:00（日・祝日〜19:00）休みは施設に準ずる）高輪ゲートウェイ駅を見下ろす場所にある工房