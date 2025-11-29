お笑いコンビ・サンドウィッチマンが、11月28日に放送された情報番組「OH！バンデス30周年大感謝祭 4時間公開生スペシャル」（ミヤギテレビ）に出演。「宗さんが仙台で帯番組をずっとやってらっしゃるのが、すごく安心感」と語った。放送開始から今年で30周年を迎えた、さとう宗幸が司会を務める宮城の人気番組「OH！バンデス」の特番に、宮城出身のゆかりの人物として、お祝いメッセージを寄せたサンドウィッチマンの2人。伊達