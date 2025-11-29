All About ニュース編集部は11月5〜6日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『ばけばけ』に出演する演技がうまいと思う男性俳優」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：小日向文世（松野勘右衛門）／87票2位に入ったのは、小日向文世さんです。現在71歳の小日向さんは、長年培った確かな演技力で