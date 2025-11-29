愛知県豊明市で28日午後、自転車に乗っていた女性をひき逃げしたとして、74歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、豊明市の無職・近藤義一容疑者(74)です。警察によりますと、近藤容疑者は28日午後3時半ごろ、豊明市内の交差点で車を運転中、自転車に乗っていた専門学校生の女性(19)と衝突してケガをさせたにもかかわらず、そのまま逃げた疑いが持たれています。女性は右足に軽いケガをしました。事故の目撃者が逃走し