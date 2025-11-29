学校にカメラを設置して学校関係者の着替えを盗撮したとして、宮城県警河北署は２９日、石巻市の教諭の男（５３）を性的姿態撮影処罰法違反容疑で逮捕した。発表によると、男は２７日午前１１時半頃、石巻市の学校内の部屋に設置した小型カメラで学校関係者が着替える様子を撮影した疑い。調べに対し、あいまいな供述をしているという。部屋は普段、物置や着替えの場所として使われているという。関係者がカメラを見つけ、学