東海地方ゆかりの美術作家らの作品のチャリティー販売会が、名古屋のデパートで始まりました。会場には、絵画や陶芸などおよそ300点が展示されています。淡いピンクや青・紫がにじむように重なったぐい呑みは、鉱物を混ぜた3種類の土を重ねて焼き上げることで、複雑な色合いを表現しています。販売会は12月2日までで、売り上げの一部は福祉活動に役立てられます。