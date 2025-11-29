ＤｅＮＡは２９日、ダヤン・ビシエド内野手（３６）、ハンセル・マルセリーノ投手（２３）と２０２６年シーズンの選手契約を結ぶと発表した。キューバ出身のビシエドは今季７月にＤｅＮＡに加入し４３試合に出場。打率・２３９、２本塁打の成績を残した。９月末に左足を痛めて出場選手登録を抹消され、ＣＳには出場できなかった。ドミニカ共和国出身のマルセリーノは２２年に育成選手として入団し、昨季５月に支配下登録され