日本ハムは２９日、堀瑞輝投手（２７）が一般女性と結婚したと発表した。入籍日は非公表。堀は球団を通じ「いつも自分を支えてくれる家族に心から感謝したいです。今まで以上に責任感を持ち、精進していきたいと思います。引き続き温かいご声援をよろしくお願いいたします」とコメントした。堀は広島新庄高から２０１６年度ドラフト１位で入団。２１年には最優秀中継ぎ投手に輝いた。今季は２試合の登板にとどまった。