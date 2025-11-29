ヨーロッパの航空機大手エアバスは28日、主力のジェット機「A320」シリーズに不具合が見つかったと発表しました。この影響により全日空で65便が欠航となり、羽田空港では混乱が広がっています。航空機大手エアバスから不具合が見つかったと発表があったことを受け、全日空では2種類の機体にアップデート作業が必要になったとして、28日午前7時45分時点で、国内線で65便が欠航となり約9400人に影響が出ています。全日空は不具合が見