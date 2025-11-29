ボーイズグループENHYPEN（エンハイプン）がデビュー5周年を目前に、悲願の“MAMA大賞”に輝いた。【写真】ENGENE悶絶…ニキの大人びた眼差しENHYPENは11月28日、香港カイタック・スタジアムで開催された「2025 MAMA AWARDS」において、大賞の「FAN'S CHOICE OF THE YEAR」をはじめ「TELASA FAVORITE GLOBAL ARTIST」「FANS' CHOICE OF THE YEAR」を受賞する3冠を達成した。「FAN'S CHOICE OF THE YEAR」の表彰で「ENHYPEN」の名前