人気アニメ「ONE PIECE（ワンピース）」の主題歌で知られる歌手大槻マキが、上海で28日に開催されたイベントへ出演中に歌唱を中断させられ、29日の出演も取りやめになる事態となった。29日までに、公式サイトが更新され、事務所スタッフが報告した。大槻は28、29日に、上海・西岸ドームアートセンターで開催中の「バンダイナムコフェスティバル2025」に出演予定だった。28日の出演時に「パフォーマンス中ではございましたが、やむ