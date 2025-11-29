俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉがＳＮＳを更新し、父との“２ショット”を披露した。Ｃｏｃｏｍｉは２９日までにインスタグラムのストーリーズを更新し、「みーつけた！」と手書きの文字とともに、木村が出演する映画「ＴＯＫＹＯタクシー」のポスターを指さしたショットを披露。投稿では「お茶しに行きました。めっちゃ撮ってくれた、カメラマン。盛れている！」と記し、ジップ