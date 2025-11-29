◆カープレジェンドゲーム（２９日・マツダ）広島ＯＢが集結して３年半ぶりに開催される「カープレジェンドゲーム」に、ゲイル・ホプキンス氏が初参加した。８２歳のＯＢ助っ人は、背番号６のユニホーム姿で「ワンダフル、アメイジング」と、声を弾ませた。当時のジョー・ルーツ監督から熱心に誘われ、１９７５年に入団。同１０月１５日に球団創設初のリーグ優勝を決めた巨人戦（後楽園）では３ランを放ち、球団創設初のリ