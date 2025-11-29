◆カープレジェンドゲーム（２９日・マツダ）広島ＯＢが集結して３年半ぶりに開催される「カープレジェンドゲーム」が、試合前から盛り上がりを見せた。前回に続いて出場となった金本知憲氏は、背番号１０のユニホーム姿でグラウンドに姿を見せた。「やっぱりカープは、僕にとってプロ野球選手として誕生させてくれた球団ですし、育ててくれた球団。広島出身ですし、本当にふるさとに帰ってきたなと、そんな気持ちです」。