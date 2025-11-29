FBSのカメラマンリポートです。「シャボン玉でみんなを笑顔にしたい」そんな思いで活動している「シャボン玉師」が北九州市にいます。がんと闘う子どもたちに勇気を届ける「シャボン玉師」を追いました。FBS井本志保理カメラマンの取材です。 ■子ども「わーわー！すごいすごい！」シャボン玉師・しゃーぼんぼんさんのシャボン玉は、見る人を笑顔にします。「シャボン玉で“し泡せ”を届けたい」と、北