メーカー主催オーナーミーティングの先駆け去る11月15日、好天となった大磯ロングビーチ第一駐車場を会場として『AOG湘南里帰りミーティング2025』が開催された。【画像】過去最高の388台が参加！『byオーテック』、『by ニスモ』で繋がる『AOG湘南里帰りミーティング2025』全183枚AOGは『オーテック・オーナーズ・グループ』のことで、主催者である『日産モータースポーツ&カスタマイズ』（以下NMC/2022年4月にオーテックジ