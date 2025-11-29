ウインタースポーツシーズンの到来です。山形市で29日、屋外スケート場がオープンし、待ちわびた人たちが初滑りを楽しみました。今シーズンの営業が始まったのは、山形市総合スポーツセンターの屋外スケート場です。オープン初日の29日はリンクが無料開放され、詰めかけた親子連れなどでにぎわいました。当初、今月22日のオープンを予定していましたが、高温や