２９日、特区政府本部で開かれた追悼式典。（香港＝新華社記者／朱煒）【新華社香港11月29日】中国香港特別行政区の新界地区大埔の高層住宅団地「宏福苑」で発生した火災で犠牲となった人々を追悼する式典が29日午前、特区政府本部で開かれた。李家超（り・かちょう）香港特区行政長官をはじめ、政府の主要高官や公務員らが参加。特区政府の建物には国旗と区旗の半旗が掲げられた。２９日、特区政府本部に掲げられた国旗