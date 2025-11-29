サッカー・Jリーグ、J1の清水エスパルスは29日、秋葉忠宏監督が今季限りで退任すると発表しました。秋葉監督は2023年4月に監督に就任。当時J2で開幕から7戦未勝利だったチームをシーズン4位まで押し上げると、翌2024年シーズンはJ2優勝を果たしました。J1で迎えた今季は開幕連勝スタートを飾りましたが、残り2節を残し11勝14敗11分けの13位という成績です。クラブ公式HPは、秋葉監督のコメントについては今シーズン終了後に改めて