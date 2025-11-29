神奈川県二宮町は、20代の男性職員が町の関連団体から不正に現金を引き出したとして懲戒免職としたと発表しました。二宮町によりますと、都市部産業振興課に所属する20代の男性職員は、去年6月から先月までの間産業振興課が事務局を務める4つの団体の口座から合わせて570万円あまりを不正に引き出していたということです。先月21日に別の職員が団体の口座から現金を引き出そうとした際、残高が不足していたことから発覚しました。2