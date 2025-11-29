エアバス社の航空機A320などにシステムの不具合が見つかったため、全日空では29日、全国で95便の欠航を発表しこのうち徳島と東京を結ぶ空の便も上下4便が欠航しています。全日空によりますと徳島と東京・羽田空港を結ぶ空の便は29日午前中の上下2便がすでに欠航していてこのあと午後5時15分発東京発の便と折り返しの午後7時20分発の上下2便も欠航を決めています。この欠航は明日以降も続く恐れがあるということで最新の情報は全日