ＥＢｉＤＡＮのグループ「原因は自分にある。」の杢代和人（２１）と長野凌大（２２）が２９日、都内でフォトブック「ｐｕｚｚｌｅ」発売記念イベントに登場した。撮影のために２人きりで四国旅をし、同じ部屋で宿泊。お風呂にも一緒に入ったという杢代は「凌大のシャンプーが長かった！びっくりしたよ。危うくのぼせるところだった」と暴露し、長野を「毛量が多いから」と慌てさせた。長野は「和人は逆に、顔のスキンケアに