東京消防庁は首都直下地震を想定した大規模な訓練を行いました。訓練は、「都内を震源とする最大震度7の地震が発生し、大規模な被害が出ている」という想定のもと都内各地で行われ、東京消防庁の全ての職員、およそ1万8000人や消防団員などが参加しました。陸上自衛隊朝霞駐屯地で行われた訓練では、地震による土砂崩れで車の下敷きになった人の救出や、大規模な火災で十分な水が確保できない場合を想定した消火活動が行われました