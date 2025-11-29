日本ハムは２９日、梅林優貴捕手（２７）が一般女性と結婚したと発表した。入籍日は非公表。梅林は球団を通じ「この度、結婚いたしました。育成選手として苦しい時期も、いつもそばで支え続けてくれた存在です。これからも感謝の気持ちを胸に、より一層野球に真摯に向き合ってまいります。今後とも温かいご声援をよろしくお願いいたします」とコメントした。梅林は広島文化学園大から２０１９年度ドラフト６位で入団。プロ６