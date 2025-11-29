ジャパンカップの3連単的中術 【相手馬の狙い方】 まず単勝オッズ30倍以上は無条件で消していい。 さらに近年低レベルの海外所属馬や［0・0・0・50］の６歳以上も勝負にならず、ここまでは全部消せる。 ここまで絞ったうえで、まず単勝３倍台以下の上位人気馬は絶対に買い。 さらに外国人騎手騎乗馬も高確率。 ただし、超低配当になる可能性も秘めるので、かなり絞らなければならない。 ジャパンカップ過去10年のデӦ