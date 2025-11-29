29日、新潟市江南区や秋葉区でイノシシによる被害が相次ぐ中、猟友会によってイノシシ1頭が駆除されました。警察によりますと、午前9時半前から午前10時半頃にかけて、新潟市江南区で「イノシシ1頭を目撃した」「イノシシが車にぶつかった」「イノシシにぶつけられた人がいる」などの通報がありました。イノシシは江南区を走り回っていたとみられていて、江南区茅野山では、目撃者から「イノシシにぶつけられた人がいる」と通報が