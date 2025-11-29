仕事を辞めたいと思っても言い出せないとき、「退職代行」という手段を考える人はいるでしょう。職場を辞める手続きをすべて代わりに行ってくれる便利な仕組みですが、その一方で、失ってしまうものもあるようです。サイコミにて連載中の作品『今どきの若いモンは』からの抜粋エピソードとして、漫画家の吉谷光平さんがX（旧Twitter）に投稿した『退職代行で失ってしまうモノの話』では、その“本質”を突いた内容で大きな反響を呼